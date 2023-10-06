Türkiye Fay Hattı Haritası: Diri fay hatları nereden geçiyor? MTA fay hattı haritasını güncelledi!
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Türkiye fay hattı haritası merak edilirken MTA, 45 ilin fay hattı üzerinde olduğunu açıkladı. Diri fay hatları nereden geçiyor ve Türkiye fay hatları hangi il ve ilçelerden geçiyor gündeme geliyor. Peki, Diri fay hatları nereden geçiyor? MTA fay hattı haritasını güncelledi! Türkiye Fay Hattı Haritası haberimizde yer alıyor…
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatları haritasını güncellemesinin ardından, Türkiye'de bulunan diri fay hatları hangi il ve ilçelerden geçtiği merak ediliyor. Diri fay hatları nereden geçiyor ve MTA fay hattı haritasına nereden ulaşılır sorularına yanıt aranıyor. MTA fay hattı haritasını güncelledi! Türkiye Fay Hattı Haritası haberimizin detaylarında yer alıyor…
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatları haritasını güncelledi. Buna göre Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor. Haritayı inceleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Celasun, "Kuzey Anadolu kırığının Marmara'daki kırılmasını beklediğimiz kısım şu anda öncelikli; ama sadece İstanbul değil Marmara'ya yakın illerin tamamında bu deprem hissedilecek" ifadelerine yer verdi.
MTA diri fay hatları haritasını güncelledi. Buna göre, harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.
İşte risk altındaki il ve ilçeler;
- ADIYAMAN: Gölbaşı
- AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
- ANKARA: Şereflikoçhisar
- ANTALYA: Demre
- AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
- BALIKESİR: Gönen, Manyaz
- BATMAN : Kozluk
- BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
- BOLU: Gerede, Yeniçağa
- BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
- ÇANAKKALE: Çan, Yenice
- ÇORUM: Laçin
- DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
- DİYARBAKIR: Lice
- DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
- ELAZIĞ: Palu, Sivrice
- ERZİNCAN: Üzümlü
- ESKİŞEHİR: İnönü
- GAZİANTEP: İslahiye
- HAKKARİ: Şemdinli
- HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
- ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
- İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
- K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu
- KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
- KIRIKKALE: Keskin
- KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
- KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
- KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
- KÜTAHYA: Gediz, Simav
- MALATYA: Akçadağ
- MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
- MERSİN: Çamlıyayla, Mut
- MUĞLA: Menteşe, Milas
- MUŞ: Korkut, Varto
- NİĞDE: Altunhisar, Bor
- OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
- SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
- ŞANLIURFA: Bozova
- SİİRT: Eruh
- ŞIRNAK: Beytüşşebap
- SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
- TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
- VAN: Çaldıran, Özalp
- YALOVA: Altınova, Çınarcık
Haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulundu. Celasun, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı. Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.