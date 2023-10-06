Türkiye Fay Hattı Haritası: Diri fay hatları nereden geçiyor? MTA fay hattı haritasını güncelledi!

Türkiye fay hattı haritası merak edilirken MTA, 45 ilin fay hattı üzerinde olduğunu açıkladı. Diri fay hatları nereden geçiyor ve Türkiye fay hatları hangi il ve ilçelerden geçiyor gündeme geliyor. Peki, Diri fay hatları nereden geçiyor? MTA fay hattı haritasını güncelledi! Türkiye Fay Hattı Haritası haberimizde yer alıyor…

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatları haritasını güncellemesinin ardından, Türkiye'de bulunan diri fay hatları hangi il ve ilçelerden geçtiği merak ediliyor. Diri fay hatları nereden geçiyor ve MTA fay hattı haritasına nereden ulaşılır sorularına yanıt aranıyor. MTA fay hattı haritasını güncelledi! Türkiye Fay Hattı Haritası haberimizin detaylarında yer alıyor…

TÜRKİYE FAY HATTI HARİTASI

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatları haritasını güncelledi. Buna göre Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor. Haritayı inceleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Celasun, "Kuzey Anadolu kırığının Marmara'daki kırılmasını beklediğimiz kısım şu anda öncelikli; ama sadece İstanbul değil Marmara'ya yakın illerin tamamında bu deprem hissedilecek" ifadelerine yer verdi.

MTA Diri Fay Hattı Haritası

DİRİ FAY HATLARI NEREDEN GEÇİYOR?

MTA diri fay hatları haritasını güncelledi. Buna göre, harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.

İşte risk altındaki il ve ilçeler;

ADIYAMAN: Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyaz

BATMAN : Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Laçin

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

ŞANLIURFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık

MTA FAY HATTI HARİTASI GÜNCELLENDİ

Haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulundu. Celasun, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı. Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.