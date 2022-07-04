2022 Oran Akdeniz Oyunları heyecanla beklenen müsabakada Türkiye - Fas karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Türkiye - Fas maçı şifresiz mi? Türkiye - Fas maçı hakemi kim? Türkiye - Fas maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Fas maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-07-2022 TÜRKİYE VS FAS MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Fas arasındaki 2022 Oran Akdeniz Oyunlari maçı, TRT Spor kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-FAS MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-FAS MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Fas Maçı, 04 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.

TÜRKİYE-FAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fas Maçı, saat 19:00 başlayacak.

TÜRKİYE-FAS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Fas, karşı karşıya geleceği 2022 Oran Akdeniz Oyunlari 3.lük maçı, Oran'da, Olympic Complex Stadyumu'nda oynanacak.