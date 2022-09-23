Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye-Faroe Adaları maçı şifresiz mi, HD canlı izleme lin

Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Avrupa Uluslar Ligi'nde heyecan Türkiye-Faroe Adaları maçıyla devam ediyor. Türkiye-Faroe Adaları'nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Türkiye-Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Türkiye-Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye-Faroe Adaları maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?

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TÜRKİYE-FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Faroe Adaları arasında Tórsvøllur stadyumunda oynanacak mücadele 25 Eylül Pazar günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Faroe Adaları arasındaki mücadele 25 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.

TÜRKİYE-FAROE ADALARI MUHTEMEL 11'LER!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

Lüksemburg: A. Moris, M. Chanot, D. Carlson, Mica Pinto, M. Martins, F. Bohnert, L. Gerson, G. Rodrigues, L. Barreiro, A. Thill, D. Sinani