Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye-Faroe Adaları maçı şifresiz mi, HD canlı izleme lin
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Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Avrupa Uluslar Ligi'nde heyecan Türkiye-Faroe Adaları maçıyla devam ediyor. Türkiye-Faroe Adaları'nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Türkiye-Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Türkiye-Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye-Faroe Adaları maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı?
UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde rekabet Türkiye-Faroe Adaları mücadelesiyle kaldığı yerden devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi duyduğu mücadele ile ilgili internette en çok Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye-Faroe Adaları maçı saat kaçta? Türkiye-Faroe Adaları maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var mı? Türkiye-Faroe Adaları maçı hakemi kim? Türkiye-Faroe Adaları maçı VAR hakemi kim? Türkiye-Faroe Adaları maçı muhtemel 11'ler! Gibi konu ve soruların yanıtları araştırılıyor. Türkiye-Faroe Adaları maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Türkiye-Faroe Adaları arasında Tórsvøllur stadyumunda oynanacak mücadele 25 Eylül Pazar günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye-Faroe Adaları arasındaki mücadele 25 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu
Lüksemburg: A. Moris, M. Chanot, D. Carlson, Mica Pinto, M. Martins, F. Bohnert, L. Gerson, G. Rodrigues, L. Barreiro, A. Thill, D. Sinani
Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.