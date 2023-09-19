TCMB Eylül faiz kararı açıklandı mı? Sorusu şu anda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı heyecanla bekleniyor. Finans piyasaları, gözlerini eylül ayı Merkez Bankası faiz kararına çevirmiş durumda. TCMB, ağustos ayında politika faizini yüzde 25'e yükselterek 7,5 puanlık bir artış yapmıştı. Peki, Türkiye faiz kararı ne zaman? İşte detaylar…

Yatırımcılar, eylül ayı faiz kararını merakla bekliyorlar. Altın, dolar ve borsa gibi çeşitli yatırım araçlarına sahip olanlar, Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararının piyasalara etkisini izlemek için hazır bekliyorlar. Son üç ayda Merkez Bankası tarafından yapılan toplam faiz artışı 16,5 puanı buldu. Peki, Türkiye faiz kararı ne zaman? TCMB Eylül faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar…

TÜRKİYE FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun toplantı takvimi resmi olarak açıklandı. Bu doğrultuda, Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

TCMB EYLÜL FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Ağustos ayında Merkez Bankası, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e çıkarmıştı. Bu faiz artışı, piyasa beklentilerinin üç katı kadar yüksek bir artışı temsil etti ve son üç ay içindeki faiz artışı toplamda 16,5 puanı buldu. Bankası faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.