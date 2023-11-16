Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı planladığı F35 savaş uçakları konusunda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye F-35 programından neden çıkarıldı, F-35'leri neden alamıyor? sorusu akıllara geldi.

Türkiye F-35 programından neden çıkarıldı, F-35'leri neden alamıyor?

Türkiye F-35 programından neden çıkarıldı? Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı planladığı F35 savaş uçakları konusunda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye F-35 programından neden çıkarıldı, F-35'leri neden alamıyor? sorusu akıllara geldi. İşte detaylar...

TÜRKİYE NEDEN F-35 ALMIYOR?

Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Pentagon, daha önce görülmemiş bir şekilde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2021'de bir açıklamasında "Bize F-35 vermiyorlar, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlar, saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlar. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil" demişti.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN NEDEN ÇIKARILDI?

SCP ve ortak olmayan ülkelere satışlar Pentagon'un Yabancı Askeri Satış (FMS) programı aracılığıyla yapılmaktadır. Türkiye'nin, güvenlik endişeleri nedeniyle 17 Temmuz 2019'da F-35 Müşterek Saldırı Uçağı programından çıkarıldığı açıklanmıştır.