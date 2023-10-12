A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Peki, Türkiye Euro 2024 grup puan durumu ne? Türkiye grupta kaçıncı?

Türkiye Euro 2024 grup puan durumu ne? Türkiye grupta kaçıncı?

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Türkiye Euro 2024 grup puan durumu ne? Türkiye grupta kaçıncı? İşte, detaylar…

TÜRKİYE EURO 2024 GRUP PUAN DURUMU NE?

Hırvatistan'da sakatlıkları bulunan isimlerden Kramaric maç kadrosuna alınmadı, Bruno Petkovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Türkiye ; Uğurcan, Ferdi, Samet, Cenk Özkacar, Abdülkerim, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

Hırvatistan; Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.

PUAN DURUMU