UEFA EURO 2024 eleme maçları devam ederken gruplardaki puan durumları da merak edildi. Türkiye 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bunun ardından, Türkiye EURO 2024 elemeleri grupta kaç puanda, kaçıncı sırada? EURO 2024 D grubunda hangi takım kaç puanda, 1. sırada kim var? araştırılıyor. Peki, Türkiye D grubunda kaçıncı sıradadır? İşte detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA tarafından düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası olacaktır. Türkiye EURO 2024 elemeleri grupta kaç puanda, kaçıncı sırada? EURO 2024 D grubunda hangi takım kaç puanda, 1. sırada kim var?

TÜRKİYE EURO 2024 ELEMELERİNDE HANGİ GRUPTA?

Türkiye A Milli takımımız EURO 2024 elemelerinde D grubunda yer alıyor.

D GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Hırvatistan

Galler

Ermenistan

Türkiye

Letonya

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

Hırvatistan : 4 puan Galler : 4 puan Türkiye : 3 puan Ermenistan : 0 puan Letonya : 0 puan

TÜRKİYE D GRUBUNDA KAÇ PUANDA VE KAÇINCI SIRADA?

Milli takımımız D grubunda şuanda 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçını kazanan milli takımımız 2. maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Grupta ilk sırada bulunan Hırvatistan'ın 4 puanı bulunuyor. Yani Türkiye ve 1. arasında sadece 1 puan fark vardır. Milli takımımızın grubu 1. sırada bitirme ihtimali devam etmektedir.