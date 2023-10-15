A Milli Takımımız, Letonya'yı Yunus Akgün ve Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 4-0 yenmesinin ardından, Türkiye EURO 2024'e katılacak mı ve garantiledi mi soruları gündeme geliyor. Peki, Türkiye EURO 2024'e katılacak mı? Türkiye Euro 2024 garantiledi mi?

Türkiye EURO 2024'e katılacak mı ve Türkiye Euro 2024 garantiledi mi sorularına yanıt aranıyor. A Milli Takımımız, Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelmesinin ardından Türkiye EURO 2024'ü garantiledi mi merak ediliyor. Türkiye EURO 2024'e katılacak mı? Türkiye Euro 2024 garantiledi mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE EURO 2024'E KATILACAK MI?

A Milli Takımımız, Letonya'yı Yunus Akgün ve Cenk Tosun'un kaydettiği gollerle 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

TÜRKİYE EURO 2024 GARANTİLEDİ Mİ?

A Milli Takımımız, Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. VAR kontrolü sonrasında hakem gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.