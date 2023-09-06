Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 eleme grubu maçı için Eskişehir'e gelen A Milli Futbol Takımını, kalacağı otelin önünde Bando Eses karşılandı. Peki, Türkiye-Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Türkiye- Ermenistan mücadelesi için A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'e geldi. Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na iniş yapan uçaktan inen A Milli Takım kafilesi, kalacakları otelin önünde Eskişehirli futbol severler ve Bando Eses tarafından karşılandı. Türkiye- Ermenistan milli maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE-ERMENİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Ermenistan karşılaşması 8 Eylül tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi

TÜRKİYE-ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?





Türkiye-Ermenistan milli maçı TRT 1'den yayınlanacak.

8 Eylül Cuma