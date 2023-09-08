A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Ermenistan maçında VAR var mı?

Türkiye ErmenistanEskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki, Türkiye Ermenistan maçında VAR var mı?

TÜRKİYE - ERMENİSTAN 11'LERİ

Türkiye; Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

Ermenistan; Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü yani bu akşam oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇINDA VAR VAR MI?

Türkiye Ermenistan maçında VAR uygulaması yer alıyor.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 8 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Antonio Rapuano olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Aleandro Di Paolo ise AVAR olarak görev yapacak.