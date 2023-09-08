Türkiye-Ermenistan karşılaşmasında taraftarlar, 32 bin Türk Bayrağı'yla Milli Takım'a destek verecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın hangi kanalda olduğu, nerede oynanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı nerede oynanacak? Türkiye milli takım futbol maçı hangi statta oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Türkiye - Ermenistan maçı nerede oynanacak? Türkiye milli takım futbol maçı hangi statta oynanacak? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Ermenistan karşılaşması 8 Eylül tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi.

A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda bugün Ermenistan'ı ağırlayacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maçta ellerinde 32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlar, göğsünde gururla Ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk Bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız. Tribünlerde tam bir bayram havası estirip fair play içinde yine milli birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğiz. Haydi Türkiye, hep birlikte el ele zafere" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Ermenistan milli maçı TRT 1'den yayınlanacak.

MİLLİ MAÇA BİLET ALMAK İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ?

Türkiye'nin Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."