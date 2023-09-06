Türkiye Ermenistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde?
Türkiye ile Ermenistan EURO 2024 eleme maçı için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye Ermenistan maçı nerede hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde oynanacak merak ediliyor. Peki, milli maç hangi statta, nerede oynanacak?
Türkiye Ermenistan maçı hangi statta oynanacak? Türkiye ile Ermenistan EURO 2024 eleme maçı için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye Ermenistan maçı nerede hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde oynanacak merak ediliyor. Peki, milli maç hangi statta, nerede oynanacak? Detaylar...
Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.
- Türkiye - 9 puan
- Ermenistan - 6 puan
- Hırvatistan - 4 puan
- Galler - 4 puan
- Letonya - 0 puan