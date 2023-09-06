Haberler

Türkiye Ermenistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde?

Gündem Haberleri

Türkiye ile Ermenistan EURO 2024 eleme maçı için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye Ermenistan maçı nerede hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde oynanacak merak ediliyor. Peki, milli maç hangi statta, nerede oynanacak?

Türkiye Ermenistan maçı hangi statta oynanacak? Türkiye ile Ermenistan EURO 2024 eleme maçı için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye Ermenistan maçı nerede hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde oynanacak merak ediliyor. Peki, milli maç hangi statta, nerede oynanacak? Detaylar...

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Ermenistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde?

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak.

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

  1. Türkiye - 9 puan
  2. Ermenistan - 6 puan
  3. Hırvatistan - 4 puan
  4. Galler - 4 puan
  5. Letonya - 0 puan

Türkiye Ermenistan maçı nerede, hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ermenistan Türkiye Gündem Spor Haberler

title