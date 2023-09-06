Türkiye ile Ermenistan EURO 2024 eleme maçı için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye Ermenistan maçı nerede hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde oynanacak merak ediliyor. Peki, milli maç hangi statta, nerede oynanacak?

Türkiye Ermenistan maçı hangi statta oynanacak? Türkiye ile Ermenistan EURO 2024 eleme maçı için Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Türkiye Ermenistan maçı nerede hangi statta oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı hangi ilde oynanacak merak ediliyor. Peki, milli maç hangi statta, nerede oynanacak? Detaylar...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN GRUBU PUAN DURUMU