Türkiye ile Ermenistan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman? Türkiye Ermenistan maçı nerede oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ile oynayacağı maçı detayları belli oldu. Peki, Türkiye Ermenistan maçı ne zaman? Türkiye Ermenistan maçı nerede oynanacak?

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ve Letonya ile oynayacağı iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi