UEFA Avrupa 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve 12 Eylül'de özel maçta Japonya ile karşılaşacak A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı fitness antrenmanıyla başladı. Peki, Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı nerede oynanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi. Arama motorlarında ise Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı nerede oynanacak? soruları araştırıldı.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaErmenistan ile Eskişehir'de karşılaşacak.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başladı. Geniş ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.Hollanda Eredivisie'de 2022-23 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Orkun Kökçü, antrenman öncesinde teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı

CENK ÖZKAÇAR TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

İspanya Laliga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar, takımdan ayrı çalıştı. Genç savunmacı, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

BAŞKAN BÜYÜKEKŞİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanın son bölümünü takip etti. Futbolcularla kısa bir süre sohbet eden Büyükekşi, antrenmanın ardından teknik direktör Stefan Kuntz ile saha kenarından uzun süre görüşme gerçekleştirdi.