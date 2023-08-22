Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki maçında Ermenistan karşılaşacak. Peki, Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? sorularına yanıt aranıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaoynayacağı maçların programı belli oldu. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? merak ediliyor. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?sorularına yanıt aranıyor. Peki, Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan'ı ağırlayacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA