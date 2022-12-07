A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda gelecek yıl mart ayında oynayacağı maçların programı belli oldu. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? merak ediliyor. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi?

Milli maçlar ne zaman? EURO 2024 eleme maçları ne zaman?

Ay-Yıldızlılar ilk maçta Ermenistan, ikinci maçta Hırvatistan'la kozlarını paylaşacak. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? soruları araştıılıyor. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? merak ediliyor. Türkiye- Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye- Ermenistan maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE- ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak. Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.

TÜRKİYE- ERMENİSTAN MAÇI

A Milli Takımımız, D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile kozlarını paylaşacak. Bu kurada Portekiz, İtalya, Hollanda, İtalya, İspanya, İngiltere gibi takımlardan kurtulmuştuk.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvaya Almanya ev sahipliği yapacak.