Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda? Türkiye milli takım futbol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Arama motorlarında ise Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda? Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta? soruları araştırıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) D Grubu 5. maçında Eskişehir'de, Ermenistan ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Türkiye - Ermenistan maçı hangi kanalda? Türkiye milli takım maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yer aldı.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Ermenistan karşılaşması 8 Eylül tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 8 Eylül'de Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı'nın ev sahipliği yapacağı belirtildi

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Ermenistan milli maçı TRT 1'den yayınlanacak.

MİLLİ MAÇA BİLET ALMAK İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ?

Türkiye'nin Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı milli maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."