Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? 8 Eylül Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye ve Ermenistan arasında oynanacak olan EURO 2024 eleme maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Maçın tarih ve saati, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar belli oldu. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? 8 Eylül Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar...
Milli maç hangi kanalda? Türkiye ve Ermenistan arasında oynanacak olan EURO 2024 eleme maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Maçın tarih ve saati, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar belli oldu. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? 8 Eylül Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Türkiye Ermenistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak.
Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.
- Türkiye - 9 puan
- Ermenistan - 6 puan
- Hırvatistan - 4 puan
- Galler - 4 puan
- Letonya - 0 puan