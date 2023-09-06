Türkiye ve Ermenistan arasında oynanacak olan EURO 2024 eleme maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Maçın tarih ve saati, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar belli oldu. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? 8 Eylül Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar...

Milli maç hangi kanalda? Türkiye ve Ermenistan arasında oynanacak olan EURO 2024 eleme maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Maçın tarih ve saati, yayınlanacağı kanal ve diğer detaylar belli oldu. Peki, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? 8 Eylül Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Ermenistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN GRUBU PUAN DURUMU