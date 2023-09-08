Türkiye Ermenistan 11'leri! Türkiye'nin 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Türkiye Ermenistan maç kadrosu 11'i

A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında Ermenistan'ı ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Türkiye'nin 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Türkiye Ermenistan maç kadrosu 11'i merak ediliyordu. İşte, Türkiye Ermenistan 11'leri!

Türkiye Ermenistan maç kadrosu 11'i! A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri A Grubu 5. maçında Ermenistan'ı ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki, Türkiye'nin 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Türkiye Ermenistan maç kadrosu 11'imerak ediliyordu. İşte, Türkiye Ermenistan 11'leri haberimizde!

TÜRKİYE - ERMENİSTAN 11'LERİ

Türkiye; Mert; Zeki, Merih, Çağlar, Cenk Özkaçar; İsmail, Orkun, Hakan; Kerem, Cengiz, Barış Alper.

Ermenistan; Chanharevich, Haroyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Ranos, Arutiunian, Dashyan, Tiknizyan, Bichakhciyan.

EKSİKLER

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Ermenistan maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Ermenistan maçı 8 Eylül Cuma günü yani bu akşam oynanacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - Ermenistan maçı saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye - Ermenistan maçı Eskişehir'de Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.