Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na gitti? Türkiye kaç kez Dünya Kupası'na gitti?

FIFA üyesi ülkelerin erkek milli takımlarının katılabildiği uluslararası futbol turnuvası olan Dünya Kupası'na Türkiye'nin en son ne zaman katıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na gitti? Türkiye, Dünya Kupası'na kaç kez katıldı? Türkiye ilk kez ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? Türkiye Dünya Kupası'nı kazandı mı? Türkiye Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? Detayları haberimizde...

Kasım 2022 itibariyle düzenlenen 2022 Dünya Kupası turnuvasında Türkiye'nin yer almaması nedeniyle futbolseverler Türkiye'nin sen son ne zaman Dünya Kupası'na katıldığı araştırılıyor. Peki, Türkiye en son ne zaman Dünya Kupası'na gitti? Türkiye, Dünya Kupası'na kaç kez katıldı? Türkiye ilk kez ne zaman Dünya Kupası'na katıldı? Türkiye Dünya Kupası'nı kazandı mı? Türkiye Dünya Kupası'nda kaçıncı oldu? İşte detaylar…

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA GİTTİ?

Türkiye milli takımı, Dünya Kupası'na en son 2002 yılında katılmıştır. 2002 Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye; Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile beraber C grubunda mücadele etmiş ve grubu 4 puan ile 2. olarak tamamlamıştır.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINDA KAÇINCI OLDU?

Dünya Kupası gruplarından çıkan Türkiye milli takımı, Son 16 Turu'nda Japonya'yı 1 golle eleyerek Çeyrek Finalde Senegal ile karşılaştı. Senegal'i uzatmaların 94. dakikasında İlhan Mansızın attığı gol ile galip geldi. Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası macerası ise Yarı Finalde Brezilya'ya karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyet ile sona erdi. Üçüncülük için Güney Kore ile mücadele eden Türkiye milli takımı, 3-2'lik skor ile kazanarak 2002 Dünya Kupası'nı 3. olarak tamamladı ve bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE KAÇ KEZ DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

Türkiye milli takımı, Dünya Kupası'na üç kez katılmaya hak kazandı, ancak iki turnuvada yer alabildi. 1950, 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 yılındaki Brezilya'da düzenlenen turnuvaya katılamadı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA İLK NE ZAMAN KATILDI?

İlk kez 1954 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Türkiye, gruptaki ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup oldu. İkinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yenen Türkiye milli takımı, play-off turunda tekrardan Batı Almanya ile eşleşti ve 7-2 mağlup olarak 1954 Dünya Kupası'na veda etti.