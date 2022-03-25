Türkiye elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, Dünya Kupası'na veda mı etti? PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI SONUCU!
Dünya Kupası elemelerinde Portekiz ile Türkiye bugün karşı karşıya GELDİ. Play-Off yarı final mücadelesinde kazanan taraf İtalya - K. Makedonya galibi ile karşılaşacak. Peki, Türkiye elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, Dünya Kupası'na veda mı etti? Portekiz maçı sonucu Türkiye elendi mi?
Türkiye elendi mi, Türkiye Dünya Kupası elendi mi merak ediliyor. Dünya Kupası elemelerinde Portekiz ile Türkiye bugün karşı karşıya GELDİ. Play-Off yarı final mücadelesinde kazanan taraf İtalya - K. Makedonya galibi ile karşılaşacak. Peki, Türkiye elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, Dünya Kupası'na veda mı etti? Portekiz maçı sonucu Türkiye elendi mi? İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. 84. dakikada Burak Yılmaz penaltı kaçırırken Ay-Yıldızlı ekip skoru 2-2'ye getirme fırsatını tepti ve 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Türkiye Portekiz'e yenilirse Dünya Kupası'na veda eder. Galip gelmesi halinde İtalya - K. Makedonya galibi ile karşılaşacak.
Portekiz - Türkiye maçı Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Portekiz'in golleri :
15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro
42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva
90+4. dakika: Matheus Nunes
Türkiye'nin golleri:
65. dakika : Burak Yılmaz
MAÇ SONUCU : PORTEKİZ 3 - 1 TÜRKİYE
Portekiz-Türkiye maç özetini maç bitiminde TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maçta şuan 2. yarı oynanıyor. Maç bitince özet aktif olacaktır.
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