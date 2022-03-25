Türkiye elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, Dünya Kupası'na veda mı etti? PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI SONUCU!

Türkiye elendi mi, Türkiye Dünya Kupası elendi mi merak ediliyor. Dünya Kupası elemelerinde Portekiz ile Türkiye bugün karşı karşıya GELDİ. Play-Off yarı final mücadelesinde kazanan taraf İtalya - K. Makedonya galibi ile karşılaşacak. Peki, Türkiye elendi mi? Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, Dünya Kupası'na veda mı etti? Portekiz maçı sonucu Türkiye elendi mi? İşte detaylar...

TÜRKİYE ELENDİ Mİ?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. 84. dakikada Burak Yılmaz penaltı kaçırırken Ay-Yıldızlı ekip skoru 2-2'ye getirme fırsatını tepti ve 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

TÜRKİYE YENİLİRSE NE OLUR?

Türkiye Portekiz'e yenilirse Dünya Kupası'na veda eder. Galip gelmesi halinde İtalya - K. Makedonya galibi ile karşılaşacak.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Portekiz - Türkiye maçı Portekiz'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Portekiz'in golleri :

15. dakika : Otávio Edmilson da Silva Monteiro

42. dakika : Diogo José Teixeira da Silva

90+4. dakika: Matheus Nunes

Türkiye'nin golleri:

65. dakika : Burak Yılmaz

MAÇ SONUCU : PORTEKİZ 3 - 1 TÜRKİYE

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ İZLE

Portekiz-Türkiye maç özetini maç bitiminde TRT 1'den izleyebilirsiniz. Maçta şuan 2. yarı oynanıyor. Maç bitince özet aktif olacaktır.

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