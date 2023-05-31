Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi büyüdü. Merak edilenler arasında ise Türkiye ekonomisi büyüdü mü? Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü? aratıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Kurum tarafından açıklanan ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi büyüdü. Peki, Türkiye ekonomisi büyüdü mü? Türkiye ekonomisi yüzde kaç büyüdü?

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE KAÇ BÜYÜDÜ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Kurum tarafından açıklanan ocak-mart dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,74 büyüyeceğini öngörmüştü.

HİZMET FAALİYETLERİ YÜZDE 12,4 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %12,0, finans ve sigorta faaliyetleri %11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,1, diğer hizmet faaliyetleri %7,8, inşaat %5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri %1,4 arttı. Tarım sektörü %3,8, sanayi ise %0,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 arttı.

GSHY'NİN İLK ÇEYREK DEĞERİ 245 MİLYAR 454 MİLYON

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %84,4 artarak 4 trilyon 631 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 245 milyar 464 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHA TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 16,2 ARTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %16,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %4,9 arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 14,4 ARTTI

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %14,4 artarken ihracatı %0,3 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 126,1 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %126,1 arttı. Net işletme artığı/karma gelir %48,7 arttı.

İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %38,0 oldu

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 38

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde %31,1 iken, bu oran 2023 yılında %38,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde %47,6 iken, 2023 yılı birinci çeyreğinde %38,2 oldu.

İşgücü ödemelerinin GSYH'ye oranla daha hızlı artmasının yanı sıra, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kıdem tazminatı ödemelerinin önemli ölçüde artış göstermesi, işgücü ödemelerinin katma değer içerisindeki payını arttırmıştır. EYT düzenlemesinin etkisi hariç bırakıldığında, işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payının yaklaşık %33,5 olacağı tahmin edilmiştir.