Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor mu?

Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor mu merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçlarına kısa bir süre kala Türkiye Dünya Kupası'nda olacak mı Türk futbol severler tarafından merak edilmekte. 32 ülkenin yer alacağı 2022 Dünya Kupasında Türkiye var mı, yok mu? İşte, Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? Yanıtı...

Türkiye Dünya Kupasında var mı? Türkiye Dünya Kupası'na gidiyor mu merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçlarına kısa bir süre kala Türkiye Dünya Kupası'nda olacak mı Türk futbol severler tarafından merak edilmekte. 32 ülkenin yer alacağı 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı, yok mu? İşte, Türkiye Dünya Kupası'nda var mı? Yanıtı haberimizde...

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA GİDİYOR MU?

2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke arasında Türkiye bulunmuyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Peki, Dünya Kupası'nda hangi ülkeler yer alacak. İşte 2022 Dünya Kupası grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan bu turnuva; Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenecek olan ilk, Orta Doğu'da düzenlenecek olan ilk ve Güney Kore ile Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002'deki FIFA Dünya Kupası'ndan beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır. Ayrıca bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır.

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?