Türkiye Dünya Kupası'na direkt katılabilir mi? 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde sona yaklaşılırken A Milli Takım için kritik bir dönemece girildi. Türkiye, kalan iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılması halinde liderlik şansını sürdürebilecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA DİREKT KATILABİLİR Mİ?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmek için İspanya ile büyük bir yarış içinde. İspanya, 12 puanla grubun zirvesinde yer alırken Türkiye 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grup liderliği, doğrudan Dünya Kupası bileti anlamına geliyor. Bu nedenle kalan iki maç Türkiye açısından hayati önem taşıyor.

Türkiye, önümüzdeki karşılaşmalarda önce Bulgaristan, ardından da İspanya ile mücadele edecek. Bulgaristan maçında alınacak galibiyet, millilerin son haftaya umutla girmesini sağlayacak. Ancak bu süreçte İspanya'nın Gürcistan karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

İspanya'nın Gürcistan deplasmanında alacağı sonuca göre grubun kaderi şekillenecek. Eğer İspanya puan kaybeder ve Türkiye iki maçını da kazanırsa, A Milli Takım grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini alacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

Türkiye'nin turnuvaya doğrudan katılabilmesi için tek bir senaryo bulunuyor. Millilerin kalan iki maçta Bulgaristan ve İspanya'yı yenmesi gerekiyor. Ancak bu zaferler tek başına yeterli değil; İspanya'nın Gürcistan karşısında puan kaybetmesi şart.

Gürcistan-İspanya mücadelesi, Türkiye'nin kaderini doğrudan etkileyecek. Eğer İspanya bu maçta berabere kalır ya da mağlup olursa, son haftadaki Türkiye-İspanya karşılaşması belirleyici olacak. Olası bir Türk galibiyeti, millileri grupta zirveye taşıyacak.

Böyle bir durumda Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılma hakkını elde edecek. Aksi takdirde, grupta ikinci sırada yer alması halinde turnuvaya katılmak için farklı bir eleme aşamasına girmesi gerekecek.