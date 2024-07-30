Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı için heyecan artıyor. Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda karşısında tarihi bir zafer kazandıktan sonra, grubun ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

1 Ağustos: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti saat 10.00

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Gruplarındaki ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü, toplamda 8 takım, çeyrek finale yükselecek.