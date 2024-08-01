Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi?

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda ile oynayan Milli takım, 3-2 maçı kazandı. Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçını kimin kazanacağı merak ediliyor.Peki, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi?

TÜRKİYE, DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇINI KAYBEDERSE NE OLUR?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Maçı, 01 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maçın kaybedilmesi durumunda Türkiye çeyrek finale yükselebilecek mi merak ediliyor.

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti, karşı karşıya geleceği Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar maçı, Paris'te, South Paris Arena Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

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