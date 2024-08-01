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Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi?

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Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Türkiye'nin Dominik Cumhuriyeti ile olan maçının sonucu filenin sultanlarının çeyrek finale yükselme şansını etkileyecek. Mağlubiyet durumunda dahi çeyrek finale yükselme olasılığı bulunuyor. Maç sonucunun takımın turnuvadaki konumunu nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda ile oynayan Milli takım, 3-2 maçı kazandı. Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçını kimin kazanacağı merak ediliyor.Peki, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi?

TÜRKİYE, DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇINI KAYBEDERSE NE OLUR?

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti Maçı, 01 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Maçın kaybedilmesi durumunda Türkiye çeyrek finale yükselebilecek mi merak ediliyor.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi?

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti, karşı karşıya geleceği Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar maçı, Paris'te, South Paris Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybedersen ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi?

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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