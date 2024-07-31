TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye'nin kadın voleybol takımı Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile yapacağı 2. grup maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal büyük ilgiyle bekleniyor. Paris Olimpiyatları'nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın detayları hakkında araştırmalar devam ediyor.
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda ile oynayan Milli takım, 3-2 maçı kazandı. Bir sonraki grup maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. grup maçı ne zaman?
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
1 Ağustos
10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos
10.00: Türkiye-İtalya