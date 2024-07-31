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TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Türkiye'nin kadın voleybol takımı Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile yapacağı 2. grup maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal büyük ilgiyle bekleniyor. Paris Olimpiyatları'nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın detayları hakkında araştırmalar devam ediyor.

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda ile oynayan Milli takım, 3-2 maçı kazandı. Bir sonraki grup maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. grup maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

1 Ağustos

10.00: Türkiye- Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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