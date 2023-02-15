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TÜRKİYE DEPREM HARİTASI: Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Nerelerde deprem riski var?

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TÜRKİYE DEPREM HARİTASI: Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Nerelerde deprem riski var?

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 418'e, yaralı sayısının 105 bin 505'e yükseldi. Deprem sonrası vatandaşlar ülkemizin fay hattı haritasını merak etti. Peki, TÜRKİYE DEPREM HARİTASI: Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Nerelerde deprem riski var?

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle birçok vatandaş tarafından ülkemizde yer alan fay hatları merak ediliyor ve haritalı bir biçimde sorgulatılıyor. Bu noktada Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Soruları en çok araştırılan ve merak edilen sorular arasında yer alıyor. İşte TÜRKİYE DEPREM HARİTASI: Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Nerelerde deprem riski var?

Afad tarafından yayınlanmakta olan Türkiye deprem haritası aşağıdaki gibidir. Buna göre Ülkemizde risk unsuru olabilecek kadar çok fay hattı bulunmaktadır. Fay ya da kırık, iki kıta sahanlığının birbirlerine sürtünerek zıt yönlerde hareketleri sonucu oluşan yapıya verilen isimdir. Böylelikle deprem meydana gelmektedir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI: Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Nerelerde deprem riski var?

Türkiye içerisinde deprem riski bulunan bölgeler, risk derecelerine göre ayrılmıştır. AFAD tarafından yayınlanan bu haritada birçok farklı risk bölgesini görmek mümkün. Risk bölgeleri risk sırasına göre 1 ile 5 arasında değişmektedir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI: Fay hattı nerelerde var? Türkiye'de fay hattı nereden geçiyor? Nerelerde deprem riski var?

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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