Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte pasaport veya kimlikle gidilebilecek ülkeler (2022)

Vizesiz gidilen ülkeler, 2022 yılının ilk aylarından itibaren gerek turizm gerek diğer nedenlerle yurt dışına çıkacak vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2022 yılı itibariyle pek çok ülkeye girişlerde vize istenmiyor, bazılarında ise vize işlemleri online olarak kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vize almak için şartlar nelerdir? Vize nedir? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Vizesiz gidilen ülkeler özellikle turizm amaçlı yolculuklarda tercih ediliyor. Vize işlemlerinin uzun sürmesi, bazen verilmeyen vizeler, seyahat planını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle de tatilini yurt dışında yapmak isteyen pek çok kişi tatil planını vizesiz gidilen ülkelere göre yapıyor. Peki vize nedir, Şartları nelerdir? Vize nasıl alınır? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? İşte detaylar...

VİZE NEDİR ?

Vize kısaca, bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izindir. Seyahat etmek isteyen kişi, gideceği ülkenin belirlediği prosedürleri yerine getirirse ve başvurusu resmi kurumlar tarafından kabul görürse vize alabilir. Vize işlemleri; evrak hazırlama, mülakat gibi süreçler içerebilir.

Yurt dışı seyahati için vizeden önce bir pasaport edinilmesi gerekmektedir. Pasaport, uluslararası geçerliliği bulunan kimlik belgesidir ve içerisinde kimlik bilgileriniz, fotoğrafınız, ziyaret ettiğiniz ülkelerin kaydı ve aldığınız vizeler bulunur. Eğer bir pasaportunuz yoksa, öncelikle pasaport nasıl alınır? sorusunun yanıtını bulabileceğiniz yazımızı okuyabilirsiniz.

VİZE NASIL ALINIR?

Seyahat etmek istediğiniz ülkenin büyükelçiliklerine ya da konsolosluklarına, vize başvuru merkezlerine, havalimanında ve sınır kapılarında konumlandırılan resmi gişelere müracaat ederek, vize başvurunuzu oluşturabilirsiniz.Bazı ülkeler için internet üzerinden çevrimiçi başvuru da yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri; vize başvurusunun, seyahat edecek kişi tarafından bizzat oluşturulmasıdır.

VİZE TÜRLERİ NELERDİR?

Vizeye başvururken, seyahat amacınıza göre hareket etmeniz gerekir zira vize türleri bu amaca göre değişkenlik gösterir. Başlıca vize türleri şunlardır:

Öğrenci vizesi: Eğitim için yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilere verilen vizedir.

Çalışma vizesi: Çalışma izni olarak da bilinir. Çalışmak amacıyla yurt dışına gidenlere verilen vizedir.

Turist vizesi: Turistik nedenlerle seyahat etmek isteyenlere verilen vizedir.

Geçiş vizesi: Bir ülkeye seyahat ederken başka bir ülkeden geçiş ya da aktarma yapılması gereken durumlarda verilen kısa süreli vizedir.

Resmi görev vizesi:Diplomatik bir görev için başka bir ülkeye gönderilen görevlilere verilen vizedir.

VİZE ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Vize almak için gerekenevraklar ülkeden ülkeye değişebileceği gibi, seyahat etme amacınıza veya pasaport türünüze göre de farklılık gösterebilir. Bu sebeple gitmek istediğiniz ülkenin konsolosluğuna müracaat ederek, sizden istenilen evrakların bir listesini temin edebilirsiniz. Aşağıda sıralayacağımız evraklar, vize başvurusunda talep edilebilen temel evraklardır:

Pasaport

2 adet güncel biyometrik fotoğraf

Aile toplum kâğıdı

Sağlık sigortası

Gelirinizin yeterli olduğuna dair banka hesap dökümü

Mesleki durum belgesi

İkametgâh belgesi

Evlilik cüzdanı (Evliler için)

HANGİ ÜLKELER TÜRKİYE'DEN VİZE İSTEMİYOR?