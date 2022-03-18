Türkiye'den Lübnan'a 524 ton insani yardım gönderildi

MERSİN - Lübnan'daki yoksulluk ve insani ihtiyaçların derinleşmesi nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 tonluk insani yardım malzemelerinin, 15 tırdan oluşan ilk seferi, gemiyle Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'ndan yola çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AFAD Başkanı Yunus Sezer'in katıldığı törenle gönderilen insani yardımların içeriğinde bebek sütü ve gıda malzemeleri bulunuyor. Önümüzdeki hafta da 18 insani yardım tırı aynı şekilde gemiyle Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Yine AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Ramazan ayından önce gıda ve undan oluşan yaklaşık 1000 ton insani yardım malzemesi İyilik Gemisi ile Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, yardımlarımız AFAD tarafından Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak" diyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugün buradan bir gemi göndereceğiz. İçinde bazı ihtiyaç maddeleri var. 524 ton 0-2 yaş arası yavruların beslenmeleri için süt ve diğer ihtiyaç malzemeleri var. Yoksulluğa düşmüş insanlar için temel gıda maddeleri var. Bugün bu geminin yükü aynı zamanda Anadolu insanının sevgisi olacak, muhabbeti olacak ve duası olacak. Bu gemi bu Anadolu topraklarından çokta uzak olmayan bir noktaya muhabbetimizi götürecek. Çok da uzak bir nokta değil dedik. Hani biz deriz ya Türkiye'nin gölgesi sınırlarımızın çok ötesine düşer deriz. Gönül coğrafyasından bahsederiz. Aslında bu gemi gönül coğrafyamızın hemen yanı başındaki, her ne kadar gemiyle gönderiyor olsak da biraz başımızı kaldırsak sanki görebileceğimiz yakın bir yer olan Lübnan'a ve Lübnan'daki kardeşlerimize gidecek" dedi.

Tarihin her döneminde Türk milletinin dara düşmüşlere el uzattığını belirten Çataklı, "Bunu yaparken bazılarının yaptığı gibi mazlumların saçının rengine bakmadık. Atalarımızda bakmamıştır. Gözleri mavi mi diye de bakmadık. Ten rengi farklı diye otobüslerden ve trenlerden kimseyi indirmedik. Sınırlarda yavrulara çelme takmadık. Mymbar'dan Haiti'ye, Filistin'den Ukrayna'ya, Suriye'den Bosna'ya kadar dinine, diline, rengine, ırkına, mezhebine bakmaksızın nerede bir mazlum varsa yetişmeye çalıştık. Biz yetişmeye çalıştık. Milletimiz yetişmeye çalıştı. Hamd olsun ki yaradan da bize fazla fazla verdi. İnşallah bundan sonra da verecek" diye konuştu.

Yardımların yıl boyunca süreceğini belirten Çataklı şunları söyledi: "Biliyorsunuz Lübnan'da son dönemdeki Suriye'deki olaylar, kendi içinde yaşadıkları sorunlar, en son limanda meydana gelen patlama, pandemi derken çok ciddi insanlık krizi yaşandı. Bu çerçevede zaten 2008'den buyana sağlık merkezi kurmuştuk, yine liman patlamasında da oraya yetişmeye çalışmıştık. Son dönemdeki yaşanan bu insanı krizde de özellikle küçük yaşta bebeklerin ihtiyaçlarını karşıladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile insanı yardım faaliyetini başlattık. Bu gün de ilk gemimizi seferine çıkartacağız. İkinci partiyi de göndereceğiz. Bununla da bitmeyecek, STK'larımızın geniş çaplı çalışmaları olacak. Bizim faaliyetlerimiz de yıl boyu devam edecek. İnşallah orada mazlumlara, muhtaçlara çare olacağız. Onları unutmadığımızı göstermiş olacağız."

Konuşmalardan sonra yardım gemisi dualarla yola çıktı.