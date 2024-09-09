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Türkiye'den, ''Kapıkule Sınır Kapısı'' üzerinden çıkış yaparsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz?

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Türkiye'den çıkış yapmak için kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden hangi ülkeye giriş yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'den, ''Kapıkule Sınır Kapısı'' üzerinden çıkış yaparsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 8 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümünde sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi Kapıkule Sınır Kapısı'nın hangi ülkenin sınır kapısı olduğunu araştırıyor. Peki, Türkiye'den, 'Kapıkule Sınır Kapısı' üzerinden çıkış yaparsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? İşte cevabı...

TÜRKİYE'DEN, 'KAPIKULE SINIR KAPISI' ÜZERİNDEN ÇIKIŞ YAPARSANIZ HANGİ ÜLKEYE GİRMİŞ OLURSUNUZ?

A) Yunanistan

B) Bulgaristan

C) Gürcistan

D) Ermenistan

Doğru Cevap: B şıkkı

Kapıkule, Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biridir ve Bulgaristan'a geçiş sağlar.

Türkiye'den, 'Kapıkule Sınır Kapısı' üzerinden çıkış yaparsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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