Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?

TÜRKİYE'DEN "KAPIKULE SINIR KAPISI" ÜZERİNDEN ÇIKARSANIZ HANGİ ÜLKEYE GİRMİŞ OLURSUNUZ?

Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz?

A) Yunanistan

B) Bulgaristan

C) Gürcistan

D) Ermenistan

Cevap B