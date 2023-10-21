"İsrail'in Türkiye Büyükelçisi ve diplomatları neden Türkiye'yi terk ediyor?" Araştırılıyor. İsrail'in Ankara'daki büyükelçisi Irıt Lillian diğer İsrailli diplomatlar ile birlikte Türkiye'den ayrıldı. Peki, Türkiye'den ayrılan İsrail Büyükelçisi kimdir? İşte detaylar…

Türkiye'den ayrılan İsrail Büyükelçisi kimdir? İsrail'in Türkiye Büyükelçisi ve diplomatları neden Türkiye'yi terk ediyor?

İsrail'in Hamas ile girdiği çatışmalar 14. günü geride bırakırken bugün şok bir gelişme yaşandı ve İsrail, Türkiye'de görev yapan diplomatlarını geri çekti. Şimdi ise Türkiye'den ayrılan İsrail Büyükelçisi kimdir? İsrail'in Türkiye Büyükelçisi ve diplomatları neden Türkiye'yi terk ediyor? Sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'DEN AYRILAN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ KİMDİR?

İsrail'in Türkiye'deki diplomatlarını geri çekmesi üzerine İsrail'in Türkiye büyükelçisi Irit Lillian araştırılıyor. 1962 yılında Rehovot'da doğan Irit Lillian, Tel Aviv Üniversitesi'nde Arkeoloji, Antik Mısır alanlarında ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nde Doğu ve Batı Çalışmaları alanında eğitimini tamamladıktan sonra, 1986 yılında İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.

Singapur'da Misyon Şefi Yardımcılığı, Paris'te Kültür Ataşeliği görevlerinin ardından, yaklaşık 10 yıl boyunca İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Avrupa Bölümü Direktörlüğü görevini yürüttü.

2015-2019 yıllarında İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi olarak ve 26 Ocak 2021 tarihinden itibaren, iki yıl boyunca İsrail Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı olarak görev yapan Irit Lillian, 27 Aralık 2022 tarihinden itibaren İsrail Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisidir.?

Evli ve iki çocuk annesidir.

İSRAİL'İN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ VE DİPLOMATLARI NEDEN TÜRKİYE'Yİ TERK EDİYOR?

İsrail Ulusal Güvenlik Merkezi, Türkiye'deki İsrailli vatandaşlarına, potansiyel bir misilleme tehlikesi nedeniyle ülkeyi hemen terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, "Yurt dışındaki İsraillilere yönelik terör tehditlerinin giderek kötüleşmesi" göz önüne alındığında, "Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan 4'e yükseltildiği" bildirildi. Açıklamada ayrıca, "Türkiye'de kalan tüm İsraillilerin mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Times of İsrael'de yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "İsrail misilleme saldırıları korkusuyla vatandaşlarına Türkiye'yi derhal terk etmelerini söyledi. Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrailli yolcuların devam eden İsrail-Gazze savaşına kızanların hedefi olacağı endişesiyle Türkiye ve Fas'a seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

MGK, Türkiye'ye yönelik alarm seviyesini 4'e yükselttiğini ve ülkedeki tüm İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Fas için tehdit seviyesi 2'ye yükseltildi ve İsrailli turistlere daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrailli yolcuların devam eden İsrail-Gazze savaşına kızanların hedefi olacağı endişesiyle Türkiye ve Fas'a seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

MGK, Türkiye'ye yönelik alarm seviyesini 4'e yükselttiğini ve ülkede bulunan tüm İsraillilere mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Fas için tehdit seviyesi 2'ye yükseltildi ve İsrailli turistlere daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu."

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