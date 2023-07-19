Türkiye'deki ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaştırılacağını açıkladı. Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye'nin sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforunun yaygınlaştırılacağı belirtilerek, Her ihtiyaca uygun tasarlanan ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısı Türkiye genelinde 35'e ulaşacak. Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısı da yaklaşık 30 bine ulaşacak denildi. Açıklamada ayrıca, Antalya'da 2 bin 600 şezlong kapasitesiyle hizmetine sunulacak Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile bugüne kadar toplam 15 plajın açılışının yapılmış olacağı belirtildi. Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak ücretsiz halk plajlarında da proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.