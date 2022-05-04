Türkiye'deki Suriyeli Sayısı 2022: Türkiye'de kaç Suriyeli var? Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşamaktadır?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ve son günlerdeki göçmenlerle ilgili tartışmaların ardından Türkiye'deki Suriyeli sayısı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de kaç Suriyeli var? Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşamaktadır? İşte Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı!
Türkiye'deki suriyeli sayısı Türkiye'de kaç suriyeli var sorusu ile merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ve son günlerdeki göçmenlerle ilgili tartışmaların ardından Türkiye'deki Suriyeli sayısı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de kaç Suriyeli var? Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşamaktadır? İşte Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı haberimizde...
Göç İdaresi Başkanlığı'nın 28 Nisan 2022'de açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3.762.686 Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye'de yaşamaktadır.
İşte yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı:
- 2012: 14.237
- 2013: 224.665
- 2014: 1.519.286
- 2015: 2.503.549
- 2016: 2.834.441
- 2017: 2. 426.786
- 2018: 3.623.192
- 2019: 3.576.370
- 2020: 3.641.370
- 2021: 3.737.369
- 2022: 3.762.686
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler'in ilk 10 ile göre dağılımı:
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin büyük bir kısmı İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'da 542 bin 602, Gaziantep'te 462 bin 897, Hatay'da 433 bin 124 Suriyeli yaşamaktadır. Diğer 7 ilin dağılımı ise şu şekildedir:
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler'in bütün illere göre dağılımı:
2014 - 2022 yılları arasında üçüncü ülkelere yerleştirilen Suriyeli sayısı:
"Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diyen Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Coğrafyamızda barış, huzur ve güven özlemi iççindeki Mazlum ve mağdur tüm kardeşlerimizin bayram gibi bayram geçirecekleri günlere bir an önce kavuşmalarını diliyorum.
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllarca çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 noktada inşa ettiğimiz briket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. 77 bin briket evin 57 bin 306'sını tamamladık. Kalanların inşası ve hazırlıkları sürüyor. Bu evler camisiyle, okuluyla, sosyal tesisi çocuk parkı ile eksiksiz bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştı. İnşası biten yerlere şuana kadar 50 bin aile yerleştirildi. Briket ev sayısını 100 bine çıkartarak 100 bin ailenin şartları bir parça da olsa düzeltmiş olacağız.