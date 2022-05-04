Türkiye'deki Suriyeli Sayısı 2022: Türkiye'de kaç Suriyeli var? Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşamaktadır?

Türkiye'deki suriyeli sayısı Türkiye'de kaç suriyeli var sorusu ile merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ve son günlerdeki göçmenlerle ilgili tartışmaların ardından Türkiye'deki Suriyeli sayısı merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de kaç Suriyeli var? Türkiye'de kaç milyon Suriyeli yaşamaktadır? İşte Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısı haberimizde...

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI 2022

Göç İdaresi Başkanlığı'nın 28 Nisan 2022'de açıkladığı verilere göre Türkiye'de 3.762.686 Suriyeli geçici koruma kapsamında Türkiye'de yaşamaktadır.

İşte yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı:

2012: 14.237

14.237 2013: 224.665

224.665 2014: 1.519.286

1.519.286 2015: 2.503.549

2.503.549 2016: 2.834.441

2.834.441 2017: 2. 426.786

2. 426.786 2018: 3.623.192

3.623.192 2019: 3.576.370

3.576.370 2020: 3.641.370

3.641.370 2021: 3.737.369

3.737.369 2022: 3.762.686

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler'in ilk 10 ile göre dağılımı:

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin büyük bir kısmı İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'da 542 bin 602, Gaziantep'te 462 bin 897, Hatay'da 433 bin 124 Suriyeli yaşamaktadır. Diğer 7 ilin dağılımı ise şu şekildedir: