Türkiye'deki şehir hastaneleri ve yapımı devam eden şehir hastaneleri hangileridir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, şehir hastanesi nedir? Hangi hastaneler şehir hastanesi statüsündedir? Türkiye'de kaç tane hastane var, kaç şehir hastanesi var? Tüm bilgiler sizlerle...

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Şehir hastaneleri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan hastanelerdir. Ülkemizde birçok il ve ilçede şehir hastanesi bulunmaktadır. Peki, Türkiye'deki şehir hastaneleri neler? Türkiye'de kaç tane şehir hastanesi var? Yapımı devam eden şehir hastaneleri hangileri? İşte detaylar...

ŞEHİR HASTANESİ NEDİR?

Şehir hastaneleri Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan hastanelerdir. Şehir Hastaneleri, Devlet Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinden farklı olarak bölgesel büyük sağlık kompleksleri olarak yapılandırılmıştır. Bununla amaçlanan durum ise bünyesinde her çeşit sağlık birimini bulundurarak bulunduğu bölgedeki insanların her türlü sağlık ihtiyacını en ileri teknolojik ve tıbbi imkanlarla karşılamaktır. Buna karşın yap-işlet-devret modeli ile yapılması ve yüksek maliyetleri sebebiyle kamuoyunda eleştiri konusu olmuşlardır.

TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:

Yozgat Şehir Hastanesi,

Isparta Şehir Hastanesi,

Mersin Şehir Hastanesi,

Adana Şehir Hastanesi,

Kayseri Şehir Hastanesi,

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi,

Manisa Şehir Hastanesi,

Eskişehir Şehir Hastanesi,

Ankara Şehir Hastanesi,

Bursa Şehir Hastanesi,

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi,

Konya Şehir Hastanesi,

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi,

Erzurum Şehir Hastanesi,

İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi,

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi,

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi.

Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle: