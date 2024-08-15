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Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor?

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Türkiye genelinde en çok kullanılan isimler hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı. Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler belirlendi ve açıklandı. Bu isimler, Türkiye'nin dört bir yanında en sık karşılaşılan ve tercih edilen isimler arasında yer alıyor.

Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? Türkiye'de en çok hangi isimlerin kullanıldığı merak ediliyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler, genellikle kültürel ve geleneksel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi güncel popüler isimleri araştırıyor. Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri haberimizde yer alıyor. İşte, Türkiye'deki en yaygın isimler!

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ

  • Ahmet
  • Mehmet
  • Mustafa
  • Ali
  • Hüseyin
  • İsmail
  • Osman
  • Yusuf
  • Ramazan
  • Emre

Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor?

TÜRKİYE'DE EN YAGIN KADIN İSİMLERİ

  • Fatma
  • Ayşe
  • Zeynep
  • Elif
  • Meryem
  • Emine
  • Hülya
  • Hatice
  • Sevgi
  • Seda
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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