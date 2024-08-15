Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor?

Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? Türkiye'de en çok hangi isimlerin kullanıldığı merak ediliyor. Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler, genellikle kültürel ve geleneksel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Birçok kişi güncel popüler isimleri araştırıyor. Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri haberimizde yer alıyor. İşte, Türkiye'deki en yaygın isimler!

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN ERKEK İSİMLERİ

Ahmet

Mehmet

Mustafa

Ali

Hüseyin

İsmail

Osman

Yusuf

Ramazan

Emre

TÜRKİYE'DE EN YAGIN KADIN İSİMLERİ