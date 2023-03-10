Türkiye Değişim Partisi üye sayısı 2023! Türkiye Değişim Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?
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Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Türkiye Değişim Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Türkiye Değişim Partisi üye sayısı!
Türkiye Değişim Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Türkiye Değişim Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Türkiye Değişim Partisi üye sayısı haberimizde...
TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ ÜYE SAYISI
Türkiye Değişim Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 50 bin 51 kişidir.
Partilerin üye sayıları şu şekildedir:
- Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230
- Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430
- İyi Parti: 617.513
- Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092
- Yeniden Refah Partisi: 269.391
- Saadet Partisi: 265.738
- Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454
- Gelecek Partisi: 76.182
- Türkiye Değişim Partisi: 50.051
- Halkların Demokratik Partisi: 45.302
- Zafer Partisi: 25.535
- Memleket Partisi: 25.132
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023