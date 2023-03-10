Türkiye Değişim Partisi üye sayısı 2023! Türkiye Değişim Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç?

Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Türkiye Değişim Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Türkiye Değişim Partisi üye sayısı!

Türkiye Değişim Partisi üye sayısı! Siyasi partilerin üye sayıları merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar tarafından Türkiye Değişim Partisi'nin kaç üyesi var, üye sayısı kaç? merak ediliyor. İşte, Türkiye Değişim Partisi üye sayısı haberimizde...

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ ÜYE SAYISI

Türkiye Değişim Partisi üye sayısı Ocak 2023 itibari ile 50 bin 51 kişidir.

Partilerin üye sayıları şu şekildedir:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 11.241.230

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.369.430

İyi Parti: 617.513

Milliyetçi Hareket Partisi: 464.092

Yeniden Refah Partisi: 269.391

Saadet Partisi: 265.738

Demokrasi ve Atılım Partisi: 177.454

Gelecek Partisi: 76.182

Türkiye Değişim Partisi: 50.051

Halkların Demokratik Partisi: 45.302

Zafer Partisi: 25.535

Memleket Partisi: 25.132

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