Türkiye'de yaşanan tüm maden kazaları

Türkiye'de meydana gelen maden facialarının birçoğu grizu patlaması nedeniyle olmaktadır. Soma ve Bartın'daki maden kazalarında da grizu patlaması meydana gelmiştir. Peki, Grizu patlaması nedir? Grizu patlaması neden olur? İşte detaylar...

GRIZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. Soma faciası ve Bartın maden kazasında da gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE'DE YAŞANAN TÜM MADEN KAZALARI

En son Bartın'da meydana gelen ve 40'tan fazla maden işçisinin hayatını kaybeden maden ocağı patlaması ile Türkiye'de meydana gelen maden kazaları araştırılmaya başlandı. İşte, Türkiye'de 1983 yılından bu yana meydana gelen madencilik kazaları:

1983 ARMUTÇUK GRİZU FACİASI

7 Mart 1983 tarihinde Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında 103 işçi yaşamını yitirmiştir.

1990 AMASYA GRİZU FACİASI

7 Şubat 1990 tarihinde Amasya'da, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi yanarak 65 işçi ise göçük altında kalarak ölmüştür.

1992 KOZLU GRİZU FACİASI

Türk madencilik tarihinin en büyük felaketlerinden birinde, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen zincirleme patlamalarda 263 madenci yaşamını yitirmiştir.

1995 YOZGAT GRİZU FACİASI

26 Mart 1995 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, Matsan Madencilik Şirketi'ne ait kömür ocağında grizu patlaması sebebiyle meydana gelen kazada 38 kişi göçük altına kalarak can vermiştir.

2003 KARAMAN GRİZU FACİASI

22 Kasım 2003 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde, özel bir firmanın işlettiği kömür ocağında grizu patlaması sebebiyle 10 işçi yaşamını yitirmiştir. İşçilerin cesetleri olaydan günler sonra çıkarılabilmiştir.

2004 KASTAMONU BAKIR OCAĞI

8 Eylül 2004 tarihinde Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan yer altı bakır ocağında, cevherin nakledildiği 150 metre uzunluğun­daki bandın alev alması nedeniyle meydana gelen yangında, oluşan karbonmonoksit ve diğer zararlı gazların etkisiyle birisi maden mühendisi toplam 19 çalışan hayatını kaybetti.

2009 BURSA GRİZU FACİASI

10 Aralık 2009 tarihinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki maden ocağında, 19 işçi grizu patlaması ile oluşan göçük sonucunda hayatını kaybetti.

2010 ODAKÖY MADEN KAZASI

23 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de, toplam 47 kişinin çalıştığı maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 17 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de yaralanmıştır.

2010 KARADON MADEN KAZASI

17 Mayıs 2010 tarihinde Zonguldak'ta, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin işlettiği kömür madeninde grizu patlaması ve oluşan göçükler sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti.

2010 KÜÇÜKDOĞANCA MADEN KAZASI

7 Temmuz 2010 tarihinde Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Küçükdoğanca mahallesindeki madende çıkan yangın ve oluşan göçük sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti.

2013 ZONGULDAK KOZLU MADEN KAZASI

8 Ocak 2013'te, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür ocağında metan gazı patlamasının yol açtığı göçük sebebiyle 8 işçi hayatını kaybetti.

2014 MANİSA SOMA FACİASI

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

2014 KARAMAN ERMENEK MADEN KAZASI

28 Ekim 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu mahallesi yakınlarında bir kömür madeninde meydana gelen su baskını sonucu 18 işçinin mahsur kalarak hayatını kaybetti.

2016 ŞİRVAN MADEN KAZASI

17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

2022 BARTIN MADEN OCAĞI KAZASI

14 Ekim 2022'de Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan bir maden ocağında patlama yaşandı. Kazanın sebebinin grizu patlaması olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 40 kişinin öldüğü açıklandı.