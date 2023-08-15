Türkiye'de, yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Türkiye'de, yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Türkiye'de, yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Türkiye'de, yakınlarının vefatının 40. gününde mevlit okutulan bir eve giderseniz, 600 yıl kadar önce yazılmış hangi eserin okunduğunu duyarsınız?

A-) Kutadgu Bilig

B-) Divânu Lugâti't-Turk

C-) Dîvân-ı Hikmet

D-) Vesîletü'n-necât

Doğru Cevap : D şıkkı