Türkiye'de Satılan En Ucuz 50 CC Motosikletler
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Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte 125 CC motosikletlere sahip olmak bile oldukça zor. Bu durum karşısında kullanıcılar vergisi düşük, az yakan, bakım masrafı olmayan motosikletlere yöneldi. Bizde sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletleri derledik. İşte karşınızda 'Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler' listesi ve 50 CC motor fiyatları…
Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte 125 CC motosikletlere sahip olmak bile oldukça zor. Bu durum karşısında kullanıcılar vergisi düşük, az yakan, bakım masrafı olmayan motosikletlere yöneldi. Bizde sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletleri derledik. İşte karşınızda "Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler" listesi ve 50 CC motor fiyatları…
Az yakar çok kaçar: En ucuz 50 CC motosikletler!
Ulaşımı kolay, yürütmesi az maliyetli motosiklet dediğinizde akla ilk gelen sınıf 50 CC motosikletler oluyor. Bu kapsamda bakılacak ilk fiyat listesi de 50 CC motosikletlere ait oluyor. İşte karşınızda 50 CC motor fiyatları:
1- Mondial
50 Turismo 34 bin 303 TL
50 Virago İ 34 bin 192 TL
50 Air Time 41 bin 677 TL
50 Loyal İ 29 bin 792 TL
50 Wing 33 bin 46 TL
50 ZNU EC 38 bin 880 TL
2- Kanuni
Trodon SX 50 42 bin 300 TL
3- Husqvarna
TC 50 167 bin 400 TL
TC 65 201 bin 100 TL
4- Kuba
TK 03 48 bin 82 TL
EGE 50 28 bin 322 TL
SJ50 PRO 32 bin 636 TL
SPACE 50 PRO 37 bin 680 TL
BLUEBIRD 33 bin 936 TL
VN50 PRO 34 bin 846 TL
BRILLIANT 50 PRO 49 bin 148 TL
ROSEWOOD 36 bin 276 TL
5- Peugeot
Django 119 bin 500 TL
6- SYM
Orbit 50 61 bin 500 TL
Mio 50 I 88 bin 400 TL
7- Vespa
Primavera RED 134 bin 900 TL
Primavera 123 bin 900 TL
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Peki siz Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…