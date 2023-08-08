Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte 125 CC motosikletlere sahip olmak bile oldukça zor. Bu durum karşısında kullanıcılar vergisi düşük, az yakan, bakım masrafı olmayan motosikletlere yöneldi. Bizde sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletleri derledik. İşte karşınızda 'Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler' listesi ve 50 CC motor fiyatları…

Artan kur ve vergi oranlarıyla birlikte 125 CC motosikletlere sahip olmak bile oldukça zor. Bu durum karşısında kullanıcılar vergisi düşük, az yakan, bakım masrafı olmayan motosikletlere yöneldi. Bizde sizler için Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletleri derledik. İşte karşınızda "Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler" listesi ve 50 CC motor fiyatları…

Az yakar çok kaçar: En ucuz 50 CC motosikletler!

Ulaşımı kolay, yürütmesi az maliyetli motosiklet dediğinizde akla ilk gelen sınıf 50 CC motosikletler oluyor. Bu kapsamda bakılacak ilk fiyat listesi de 50 CC motosikletlere ait oluyor. İşte karşınızda 50 CC motor fiyatları:

1- Mondial

50 Turismo 34 bin 303 TL

50 Virago İ 34 bin 192 TL

50 Air Time 41 bin 677 TL

50 Loyal İ 29 bin 792 TL

50 Wing 33 bin 46 TL

50 ZNU EC 38 bin 880 TL

2- Kanuni

Trodon SX 50 42 bin 300 TL

3- Husqvarna

TC 50 167 bin 400 TL

TC 65 201 bin 100 TL

4- Kuba

TK 03 48 bin 82 TL

EGE 50 28 bin 322 TL

SJ50 PRO 32 bin 636 TL

SPACE 50 PRO 37 bin 680 TL

BLUEBIRD 33 bin 936 TL

VN50 PRO 34 bin 846 TL

BRILLIANT 50 PRO 49 bin 148 TL

ROSEWOOD 36 bin 276 TL

5- Peugeot

Django 119 bin 500 TL

6- SYM

Orbit 50 61 bin 500 TL

Mio 50 I 88 bin 400 TL

7- Vespa

Primavera RED 134 bin 900 TL

Primavera 123 bin 900 TL

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi!

Peki siz Türkiye'de satılan en ucuz 50 CC motosikletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…