Türkiye'de okuma yazma oranı yüzde kaç? Türkiye'de okuma yazma bilmeyen sayısı! Türkiye'de okuma yazma bilmek oranı yüzde kaç?

Türkiye'de okuma yazma oranı kaç? Türkiye İstatistik Kurumu, nüfus sayımı istatistiklerini açıkladı. Bu gelişmeye birlikte Türkiye'deki okuma yazma oranı da belli oldu. Peki, Türkiye'de okuma yazma oranı yüzde kaç? Türkiye'de okuma yazma bilmeyen sayısı kaç kişi? Türkiye'de okuma yazma bilmek oranı yüzde kaç? İşte, Ülkemizde okuma yazma oranı!

TÜRKİYE'DE OKUMA YAZMA ORANI KAÇ?

935 yılında yüzde 80,8 okuma yazma bilmeyenlerin oranı, yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 2,5 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 1935'te yüzde 70,7'den 2021'de yüzde 0,8'e, kadınlarda ise 1935'te yüzde 90,2'den 2021'de yüzde 4,2'ye geriledi. 1970 yılında yüzde 28,8 olan ilkokul mezunu oranı, 2021'de yüzde 22,5 oldu. İlkokul, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 1970'te yüzde 3,6 iken 2021'de yüzde 25'e yükseldi. Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 2,6 iken 2021'de yüzde 22,4 oldu. Diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 1 iken 2021'de yüzde 17,6'ya ulaştı.

Türkiye'de bitirilen eğitim durumu yıllara ve cinsiyete göre incelendiğinde; 1970 yılında erkeklerde yüzde 36,5, kadınlarda yüzde 20,9 ile ilkokul mezunlarının oranı daha fazla olurken; 2021 yılında erkeklerde yüzde 27,4 ile ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranının daha yüksek olduğu görülürken kadınlarda ise yüzde 25,6 ile ilkokul mezunlarının oranının daha fazla olduğu görüldü. Yıllara ve cinsiyete göre yükseköğretim mezunlarının dağılımına bakıldığında, 1970 yılında erkeklerde yüzde 1,3 olan yükseköğretim mezunları oranının kadınlarda yüzde 0,6 olduğu görüldü. 2021 yılında yükseköğretim mezunlarının oranı her iki cinsiyette de artış göstererek erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 16,7 oldu.