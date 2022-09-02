(Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

2 Eylül Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?...) Kim Milyoner Olmak İster 2 Eylül Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 2 EYLÜL CUMA 50 BİN LİRALIK SORUSU

Türkiye'de nüfus sayımı yapılan yıl ve o yılki yaklaşık ülke nüfusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A-) 1935'te 10,5 milyon



B-) 1950'de 20,9 milyon

C-) 1975'te 40,3 milyon

D-) 1985'te 50,7 milyon