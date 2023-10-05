Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de yasal olarak kalan yabancı sayısını açıkladı ve böylece merak edilmekte olan Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Türkiye'deki Suriyeli sayısı ne kadar?

Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Türkiye'deki Suriyeli sayısı ne kadar?

Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Sorusu, 2023 yılının güncel rakamlarını merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılan konular arasında yer alıyordu. Göç ve düzensiz göçmenler konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geliyor. Peki, Türkiye'de ne kadar Suriyeli var? Türkiye'deki Suriyeli sayısı ne kadar? İşte Türkiye'deki Suriyeli sayısı!

TÜRKİYE'DE NE KADAR SURİYELİ VAR?

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de yasal olarak kalan yabancı sayısının 28 Eylül 2023 itibariyle 4 milyon 741 bin 115 olduğunu belirtti. Toros, "Bunların yaklaşık yüzde 70'inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde yasal kalıcı olan 4 milyon 741 bin 115 yabancının çoğunluğunun Suriyeli olduğunu belirten Toros, "Bunların yaklaşık yüzde 70'inin geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler oluşturmakta olup hali hazırda 3 milyon 279 bin 152 Suriyeli geçici korunma altındadır." dedi.

AĞUSTOS AYINDA 32 MİLYON YABANCI YASAL GİRİŞ YAPTI

Toros açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ülkemize öğrenim, turizm, çalışma, yatırım, ticaret gibi amaçlarla gelmiş 1 milyon 174 bin 13 yabancı ise ikamet veya çalışma izni ile kalmaktadır. Ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 287 bin 950 yabancı bulunmaktadır. 2023 yılı Ağustos ayı itibariyle 32 milyon 525 bin 92 yabancı ülkemize yasal olarak giriş yapmıştır."