Türkiye'de ne kadar petrol rezervi var ve Türkiye ne kadar doğalgaz rezervi bulunduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol rezervinin günlük tüketimi ve Türkiye'de ne kadar petrol rezervi olduğu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Türkiye'de ne kadar petrol rezervi var? Türkiye ne kadar doğalgaz rezervi bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde petrolle ilgili müjdeyi duyurdu. Ardından, Türkiye'de ne kadar petrol rezervi var ve Türkiye ne kadar doğalgaz rezervi bulundu soruları gündeme gelmeye başlıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuyudan çıkarılan petrolün işlenmek üzere rafinerilere sevk edilmeye başlandığını belirtti. Türkiye'de ne kadar petrol rezervi var? Türkiye ne kadar doğalgaz rezervi bulundu? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE'DE NE KADAR PETROL REZERVİ VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıklarken, bölgeden ilk fotoğraflar da geldi. Havadan çekilen fotoğraflarda kuyuda çalışmaların halihazırda başladığı görüldü. Yeni petrol rezervinin günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol rezervinin günlük tüketimin onda birini tek başına karşılayacağını belirterek ,"Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik.

İşte petrol kuyusundan ilk fotoğraflar:

TÜRKİYE NE KADAR DOĞALGAZ REZERVİ BULUNDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde; "Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşülecek. Bu aynı zamanda, önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor... İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun çok daha farklı olumlu yansıması tecelli edecek. ikinci müjdemi açıklıyorum. Bir ay boyunca, Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Mutfak ve sıcak suyun yanı sıra, ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz" diye konuştu.