Türkiye'de memur sayısı kaç? (2023) Türkiye'de kaç memur var? Türkiye'de işçi sayısı, çalışan sayısı, sözleşmeli personel sayısı kaç?
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Ülkemizdeki memur sayısı kaç olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kamu çalışanları kadrolu personel, sözleşmeli personel ve kamu işçileri olarak gruplara ayrılmaktadır. Peki, Türkiye'de memur sayısı kaç? Türkiye'de kaç memur var? İşte, Türkiye'de işçi sayısı, çalışan sayısı, sözleşmeli personel sayısı!
Türkiye'de memur sayısı! Ülkemizdeki memur sayısı kaç olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kamu çalışanları kadrolu personel, sözleşmeli personel ve kamu işçileri olarak gruplara ayrılmaktadır. Peki, Türkiye'de memur sayısı kaç? Türkiye'de kaç memur var? İşte, Türkiye'de işçi sayısı, çalışan sayısı, sözleşmeli personel sayısı haberimizde...
TÜRKİYE'DE MEMUR SAYISI
Türkiye'de 5.052.409 memur bulunmaktadır. Bunları 3.060.064'ü kadrolu personel, 590.257'si sözleşmeli personel, 1.231.635'i sürekli işçi, 62.493'ü geçici işçi ve 107.960'ı diğer kamu personeli olarak sınıflandırılmaktadır.
TÜRKİYE'DE 2023 MEMUR MAAŞLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:
- Genel Müdür (1/4): 37.261 TL
- Şube Müdürü (Lisans mezunu 1/4): 19.810 TL
- Memur (Lisans mezunu 9/1): 12.134 TL
- Öğretmen (1/4): 15.345 TL
- Kaymakam 1. sınıf 1/4: 34.468 TL
- Başkomiser 3/1: 19.763 TL
- Polis memuru 8/1: 17.184 TL
- Uzman doktor 1/4: 23.566 TL
- Hemşire (Lisans mezunu 5/1): 14.785 TL
- Mühendis 1/4: 20.256 TL
- Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 12.625 TL
- Profesör 1/4: 32.480 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: 19.139 TL
- Vaiz 1/4: 15.940 TL
- Avukat 1/4: 19.356 TL