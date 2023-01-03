Türkiye'de memur sayısı kaç? (2023) Türkiye'de kaç memur var? Türkiye'de işçi sayısı, çalışan sayısı, sözleşmeli personel sayısı kaç?

Ülkemizdeki memur sayısı kaç olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kamu çalışanları kadrolu personel, sözleşmeli personel ve kamu işçileri olarak gruplara ayrılmaktadır. Peki, Türkiye'de memur sayısı kaç? Türkiye'de kaç memur var? İşte, Türkiye'de işçi sayısı, çalışan sayısı, sözleşmeli personel sayısı!

Türkiye'de memur sayısı! Ülkemizdeki memur sayısı kaç olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de kamu çalışanları kadrolu personel, sözleşmeli personel ve kamu işçileri olarak gruplara ayrılmaktadır. Peki, Türkiye'de memur sayısı kaç? Türkiye'de kaç memur var? İşte, Türkiye'de işçi sayısı, çalışan sayısı, sözleşmeli personel sayısı haberimizde...

TÜRKİYE'DE MEMUR SAYISI

Türkiye'de 5.052.409 memur bulunmaktadır. Bunları 3.060.064'ü kadrolu personel, 590.257'si sözleşmeli personel, 1.231.635'i sürekli işçi, 62.493'ü geçici işçi ve 107.960'ı diğer kamu personeli olarak sınıflandırılmaktadır.

TÜRKİYE'DE 2023 MEMUR MAAŞLARI ŞU ŞEKİLDEDİR: