Türkiye'de Kruvaziyer Gemiler ve Yolcu Sayısında Rekor Kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin limanlarına gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısının rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında yılın ilk 6 ayında rekor kırıldığını belirterek "Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörü sıkıntılı günler yaşadı. Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, Türkiye'nin limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı verilerini değerlendirdi.

Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörünün sıkıntılı günler yaşadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları geçen yıla oranla adeta rekor kırdı." ifadesine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, bu yılın haziran ayı ve ocak-haziran döneminde limanlara uğrayan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023 Haziran ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artışla 140 oldu. Haziranda limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,2 artışla 183 bin 407 oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artışla 420, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,8 artışla 482 bin 925 oldu."

Kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarının limanlara göre dağılımı

Öte yandan açıklamada, 2023 yılı Haziran ayı ve ocak-haziran döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayılarına dair şu bilgilere yer verildi:

"Kuşadası Limanı: 2023 yılı Haziran ayında Kuşadası Limanı'na 66 kruvaziyer gemi uğradı, 100 bin 638 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Kuşadası Limanı'na 191 kruvaziyer gemi uğradı, 258 bin 719 kruvaziyer yolcu geldi.

İstanbul Limanları: 2023 yılı Haziran ayında İstanbul limanlarına 22 kruvaziyer gemi uğradı, 44 bin 744 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise İstanbul limanlarına 72 kruvaziyer gemi uğradı, 115 bin 760 kruvaziyer yolcu geldi.

Çeşme Limanı: 2023 yılı Haziran ayında Çeşme Limanı'na 14 kruvaziyer gemi uğradı, 11 bin 721 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Çeşme Limanı'na 34 kruvaziyer gemi uğradı, 20 bin 139 kruvaziyer yolcu geldi.

Bodrum Limanı: 2023 yılı Haziran ayında Bodrum Limanı'na 10 kruvaziyer gemi uğradı, 9 bin 446 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Bodrum Limanı'na 29 kruvaziyer gemi uğradı, 23 bin 332 kruvaziyer yolcu geldi.

Çanakkale Limanı: 2023 yılı Haziran ayında Çanakkale Limanı'na 5 kruvaziyer gemi uğradı, 1342 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Çanakkale Limanı'na 18 kruvaziyer gemi uğradı, 9 bin 86 kruvaziyer yolcu geldi.

Diğer Limanlar: 2023 yılı Haziran ayında en fazla kruvaziyer gemisi gelen ilk 5 liman dışındaki diğer limanlara toplam 23 kruvaziyer gemi uğradı, 15 bin 516 kruvaziyer yolcu geldi. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en fazla kruvaziyer gemisi gelen ilk 5 liman dışındaki diğer limanlara toplam 76 kruvaziyer gemi uğradı, 55 bin 889 kruvaziyer yolcu geldi."