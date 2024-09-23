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Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024?

Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024?
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Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. 2024 yılında kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024? İşte detaylar...

Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı, özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Kış saati uygulaması, gün ışığından daha fazla yararlanmayı sağlarken, akşam saatlerinde daha erken karanlık çökmesi gibi durumları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle, özellikle aileler ve öğrenciler için akşam saatlerinin daha verimli kullanılması açısından önemli bir konu haline geliyor. Peki, Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024?

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK MI?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."

Türkiye'de kış saati uygulaması başlayacak mı? Türkiye'de saatler ne zaman geri alınacak 2024?

TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI?

2016 yılında kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçiş yapılmıştı ve o günden bu yana saat değişikliği uygulanmamaktadır. Bu durum, Türkiye'nin saat diliminde yaz saati uygulamasının sürekli olarak sürdürülmesi anlamına geliyor.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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