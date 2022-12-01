Türkiye'de kaç yabancı var? Türkiye'de kaç yabancı uyruklu insan yaşıyor? Bakanlık açıkladı!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısına ilişkin resmi rakamları paylaştı. Peki, Türkiye'de kaç yabancı var? Türkiye'de kaç yabancı uyruklu var? İşte, Türkiye'deki yabancı sayısı!

Türkiye'de kaç yabancı var? İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısına ilişkin resmi rakamları paylaştı. Peki, Türkiye'de kaç yabancı var? Türkiye'de kaç yabancı uyruklu var? İşte, Türkiye'deki yabancı sayısı haberimizde...

TÜRKİYE'DE KAÇ YABANCI VAR?

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de bulunan yabancılara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Türkiye'de 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirten Çataklı, toplam yabancı sayısını da 5 milyon 239 bin 426 olarak açıkladı.

3,5 MİLYON SURİYELİ VAR

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.

İKAMETLİ OLARAK YAŞAYAN SIĞINMACI SAYISI 1,3 MİLYON

Türkiye'de, 318 bin 717'si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.

TOPLAM YABANCI SAYISI 5,2 MİLYON

Çataklı, "Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor." bilgisini paylaştı.