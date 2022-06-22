Türkiye'de kaç tane gece görüşlü helikopter var, yenileri ne zaman alınacak? Yeni helikopterler envantere ne zaman girecek?

Canlı yayına telefonla bağlanarak yangına ilişkin son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 10 tane gece görüşlü helikopter alınacağını belirtti. Peki, Türkiye'de kaç tane gece görüşlü helikopter var, yenileri ne zaman alınacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER VAR?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde dün akşam saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmış değilken yangına müdahale de aralıksız devam ediyor.

Canlı yayına telefonla bağlanarak yangına ilişkin son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 10 tane gece görüşlü helikopter alınacağını belirtti. Bakan Kirişçi, yangınla mücadelede kritik öneme sahip gece görüşlü helikopterlerin 4 Temmuz'da envantere dahil olacağını ifade etti.

Bakan Kirişçi, "Tam yangının olduğu yerde, Orman Genel Müdürlüğü mobil izlemenin bulunduğu Küfre Koyu'ndayız. An itibarıyla yangının kontrol altına alındığını ifade ettim ve şu eklemeyi yaptım. Önümüzdeki saatlerde hava sıcaklığı ve rüzgarın hızına bağlı olduğunu söylemiştik. Bir iki lokasyonda tam da dediğimiz gibi hava sıcaklığı arttı ve rüzgarın hızı 60 km'ye çıktı. Hava araçları ve yer araçları her iki noktada değerlendirmelerimizi yaptık." dedi.

Bakan Kirişçi şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıl ülke olarak edindiğimiz çok önemli bir tecrübe var. 1945'ten bu yana en büyük Orman Yangını olmuştu. O tecrübeyi de arkamıza alarak ciddi bir çalışma yürütüldü. Geçtiğimiz sene 3 tane uçağımız vardı bu yıl 20... Yer aletleri çok çok önemli. Bir anlamda kara kuvvetleri çok önemli. Bugün itibarıyla helikopter ve uçak sayımız 41'e çıktı. 52 haneden 152 vatandaşımızı yerleşim yerlerinden tahliye etmek zorunda kaldık. Tamamen emniyet amaçlı. Alınması gereken tüm önlemler alındı.

Bizim gece görüş özelliği taşıyan hava araçlarımız 4 Temmuz itibarıyla envanterlerimize girmiş olacak. 10 adet helikopter. Dünyada bunları hemen almak istediğinizde kapıda bunları satmak isteyenler bekliyor değil. Bunları üretenler çok az. Paranız olsa da 2030'ları 2035'leri takvim olarak gösteriyorlar. Biz bunların kiralanması yoluna gittik. Ama bazı gece görüşü hava araçlarının satın alınmasına yönelik 2030 yılını teyit ettik.

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